Заксобрание Забайкалья поддержало законопроект о QR-кодах в общественных местах

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Забайкальского края в четверг поддержало изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемическом благополучии, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах.

Проект поддержали 32 депутата, шесть человек проголосовали против. Против изменений выступили представители фракции КПРФ.

"Сегодняшняя действительность не оставляет вариантов - ежедневные смерти от ковида. Мы уже потеряли около 2 тыс. забайкальцев, это как стереть с карты Забайкальского края целый район. Фактически закон закрепляет действующую практику, которая есть в нашем и в других регионах", - сказала на сессии депутат Заксобрания Виктория Бессонова.

Проект закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.