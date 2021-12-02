Власти Ставрополья направят стройматериалы на восстановление поврежденных штормом зданий

СТАВРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Ставрополья направит строительные материалы из краевого аварийного запаса для восстановления зданий, поврежденных штормовым ветром. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

Усиление ветра с порывами до 30 м в секунду отмечалось в некоторых округах Ставрополья в понедельник. В десятках населенных пунктов произошло аварийное отключение электроэнергии. Штормовой ветер повредил около 40 социальных объектов и крыши многоквартирных домов.

"Мы держим связь со всеми муниципалитетами, по которым прошелся ураган. По поручению краевой комиссии по ЧС готовы оказать содействие в выделении материалов - мы уже понимаем, что понадобится в основном шифер - из краевого аварийного запаса", - цитирует пресс-служба министра Романа Марченко.

По данным министерства, наибольшие повреждения зафиксированы в девяти округах. "Среди населения пострадавших нет. Повреждения в основном получили крыши социальных учреждений (школы, детские сады, дома культуры) и жилых домов. Также оказались повалены деревья, были зафиксированы аварийные отключения электроэнергии, в том числе на коммунальных объектах", - говорится в сообщении.

Электроснабжение во всех населенных пунктах восстановили к вечеру понедельника. На местах продолжают работу спасатели - идет расчистка улиц, специалисты распиливают и убирают упавшие деревья. В муниципалитетах созданы специальные комиссии по определению размера ущерба. Для ускорения процесса выплат по возмещению ущерба и восстановления территорий в регионе объявлен режим повышенной готовности.