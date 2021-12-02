Папа Римский Франциск получил в дар уникальный том с переводами писем Достоевского

НИКОСИЯ, 2 декабря. /ТАСС/. Уникальный том писем Федора Достоевского, впервые переведенных на итальянский язык, передан в дар Папе Римскому Франциску, большому почитателю творчества русского писателя. Книга была преподнесена в четверг корреспондентом ТАСС по пути на Кипр, где понтифик начинает свой апостольский визит, включающий также посещение Греции.

Франциск проявил интерес к изданию, насчитывающему 1 400 страниц. Перевод осуществили три переводчицы-слависта - Джулия Де Флорио, Аличе Фарина и Элена Фреда Пиредда. Многие письма из этого собрания впервые переводятся на иностранный язык. Среди них есть послание брату, датированное 22 декабря 1849 года. Достоевский написал его из Петропавловской крепости после объявления о помиловании во время инсценировки казни петрашевцев из кружка "вольнодумцев", который посещал писатель. За этим последовал период ссылки и военной службы. Амнистирован писатель был в 1857 году.

Франциск хорошо знаком с творчеством Достоевского, которого постоянно цитирует. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году Папа Римский признался, что книга Достоевского всегда у него на столе. Понтифик также считает, что книги Достоевского, осознание глубины его философии помогают быть настоящими священниками.

В этом году в Италии проходит целая серия мероприятий - выставки, презентации, литературные чтения, кинопоказы, посвященные 200-летию со дня рождения Достоевского. Чествовали писателя и в папском городе-государстве, где также прошла конференция с участием государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина и председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

Прямое общение журналистов папского пресс-пула с понтификом на борту самолета давно стало доброй традицией. Как правило, журналисты передают какие-то подарки, книги, письма, детские рисунки и другие символические вещи. Так, один французский журналист подарил символичного воздушного змея, сделанного в приходе французского города Кале (ближайший к Англии населенный пункт Франции через пролив, один из миграционных маршрутов), где принимают мигрантов. Он выполнен из кусочков палаток, в которых живут беженцы. На нем написано имя умершей в 2020 году через три дня после рождения на лодке девочки.

Миграционная проблема будет в центре папского вояжа на Кипр и в Грецию, где он встретится с беженцами.