РЖД добавят в расписание более 500 дополнительных поездов на новогодние праздники

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют назначить свыше 500 дополнительных поездов с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"Для удовлетворения спроса на поезда дальнего следования в период новогодних и рождественских каникул холдинг "РЖД" планирует назначить более 500 дополнительных поездов. Они будут курсировать в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по наиболее востребованным маршрутам, связывающим Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие региональные центры",- отмечается в сообщении.

Пик спроса на поездки придется на 29 и 30 декабря, а также на 8 и 9 января.

Как уточняется в сообщении холдинга, дополнительные поезда появятся на линиях из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балаково, Балашов, Астрахань, Самару, Уфу, Димитровград, Орск и другие города. Из Санкт-Петербурга будут назначены дополнительные поезда в Москву, Воронеж, Мурманск, Орел, Казань, Псков, Архангельск, Сортавалу и в горный парк "Рускеала".

При повышенном спросе на поездки возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов.