Около 1,8 тыс. врачей Подмосковья смогут получить компенсацию за аренду жилья

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Порядка 1,8 тыс. медицинских специалистов Московской области смогут получить компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей, об этом сообщила в четверг пресс-служба Мособлдумы.

"С 1 января 2022 года сразу 15 категорий медицинских работников смогут получить компенсацию за аренду съемного жилья в размере 20 тыс. рублей в месяц. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться около 1,8 тыс. врачей", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

В пресс-службе рассказали, что также с нового года в Московской области водители скорых получат прибавку к зарплате в размере 7 тыс. рублей, а неотложки - в размере 5 тыс. рублей. Эта мера поддержки коснется почти 11 тыс. человек.

В региональном парламенте пояснили, что из бюджета Московсокой области на 2022 год на эти меры поддержки предусматривается 1,7 млрд рублей.