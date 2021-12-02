Крым готов принимать авиарейсы из Белоруссии

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя может обеспечить прием международных рейсов, в том числе авиакомпании "Белавиа", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Крым точно сможет обеспечить прием самолетов. Аэропорт Симферополя такие возможности имеет. Что качается конкретных планов, пока их нет. Привезите Александра Григорьевича (Лукашенко, президента Белоруссии - прим. ТАСС) - может быть, такие планы будут озвучены", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос, смогут ли в Крыму принимать авиарейсы "Белавиа".

По словам главы Крыма, для российского региона предстоящий визит Лукашенко - это новые возможности для торговли. А белорусские бизнесмены наладили контакты с крымскими.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в среду выразил уверенность, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорятся и съездят в Крым в подходящий момент. Пока для таких поездок не самое лучшее время, поскольку погода на полуострове и различные климатические аномалии дают о себе знать. При этом в Кремле считают важным заявление президента Белоруссии, что Крым де-факто и де-юре является российским.