Калининградский губернатор указал подрядчику на недостаточный темп возведения онкоцентра

КАЛИНИНГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Темпы работ на строительстве онкологического центра в поселке Родники в Калининградской области недостаточны, несмотря на их наращивание. На это указал подрядчику губернатор Антон Алиханов, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Темпы работ на онкоцентре, несмотря на ускорение, недостаточны. Мы видим, что подрядчик уже самостоятельно решает задачи, проводит переговоры. После завершения теплового контура активизируются работы по отделке помещений. Готовность объекта составляет 56 процентов", - приводит пресс-служба слова Алиханова.

По данным подрядчика, на объекте сейчас работают около трехсот человек. Ведется внутренняя отделка, монтаж инженерных сети, утепление фасада здания. На объекте установлено внешнее освещение для проведения работ в темное время суток. Завершено строительство теплотрассы, в завершающей стадии устройство теплового пункта и пуск тепла на объект по блокам после промывания сетей.

В октябре 2018 года контракт на строительство онкоцентра на 4,202 млрд рублей в поселке Родники был заключен с подмосковной компанией "Артель". Планировалось, что объект сдадут в конце 2020 года. В декабре 2019 года контракт с подрядчиком был расторгнут по инициативе областных властей из-за отставаний от графиков строительства. Работы на объекте были остановлены. Против руководства компании "Артель" и субподрядчика "СМУ Артель" возбуждены три уголовных дела. Согласно данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), к 1 декабря 2019 года подрядчик должен был выполнить работы по строительству на 3,6 млрд рублей. Фактически обязательства исполнены на 621,3 млн рублей (14,8%) от объемов обязательств по этапам контракта согласно календарному графику.

Новый контракт на завершение строительства онкоцентра с компанией "Пэтруско" заключен 30 марта 2020 года. Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Онкологический центр Калининградской области". Цена контракта составляла более 3,615 млрд рублей. Расширенное банковское сопровождение осуществляет АО "Газпромбанк". Новый срок сдачи объекта - май 2022 года.

Онкоцентр в поселке Родники состоит из пяти корпусов, которые возводятся на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов - 77% и 23% соответственно. В структуре будущего учреждения - современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников лечебного учреждения составит 558 человек, в том числе 68 врачей.