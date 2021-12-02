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В Красноярском крае 95 госуслуг переведут в электронный вид до конца года

82 из них уже доступны на портале госуслуг

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Около 100 видов государственных услуг в Красноярском крае до конца года переведут в электронный вид. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении министерства цифрового развития края.

Задача перевода самых популярных госуслуг в электронный вид поставлена президентом России Владимиром Путиным. Реализация этой задачи ведется в рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика России".

"В Красноярском крае 95 госуслуг в сфере образования, здравоохранения, транспорта, социальной политики, строительства и других отраслей планируется перевести в электронный вид. Уже завершен перевод 82 услуг, остальные перейдут на электронную платформу до конца года", - говорится в сообщении.

Для дистанционного обращения за услугой нужно зарегистрироваться на портале госуслуг и иметь подтвержденную учетную запись. По словам краевого министра цифрового развития Николая Распопина, в цифровой формат будут переводиться и беззаявительные услуги, которые предоставляются жителям автоматически. В целом региональные власти отмечают, что спрос на электронные услуги в условиях пандемии коронавирусной инфекции значительно вырос. Так, 70% заявлений на выплаты детям от трех до семи лет в крае были оформлены в дистанционном формате.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в 2020 году согласно поручению президента утвердили седьмой федпроект "Искусственный интеллект". Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей. Куратором нацпрограммы является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, руководителем - глава Минцифры Максут Шадаев.

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