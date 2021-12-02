Госсобрание Марий Эл поддержало законопроекты о QR-кодах

ТАСС, 2 декабря. Депутаты Государственного собрания Марий Эл поддержали федеральные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Госсобрания региона.

"Поправки в федеральный законопроект депутатами Государственного собрания Марий Эл поддержаны", - сообщили в пресс-службе.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа о перенесенной болезни, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Законопроекты для сбора отзывов и предложений направили в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.