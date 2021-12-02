Китай разрабатывает вакцину от штамма коронавируса "омикрон"

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Китай ведет работы по исследованию и разработке вакцины против омикрон-варианта коронавируса. Об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

"Китайские вакцины доказали свою эффективность против основных штаммов коронавируса, при этом мы ведем активную работу по разработке вакцины против штамма "омикрон", чтобы быть готовыми ее применить в случае необходимости", - приводит телеканал слова главы центра научно-технического развития комитета Чжэн Чжунвэя.

Он также отметил, что о новом штамме пока известно крайне мало, однако, по предварительным оценкам, он обладает более высокой способностью к распространению, чем штамм "дельта".

В понедельник китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech заявила о готовности адаптировать свою вакцину от COVID-19 под омикрон-вариант коронавируса.