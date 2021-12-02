Раздельный сбор отходов запустят в более полусотне школ Тюмени

ТЮМЕНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Раздельный сбор отходов начнется в 88 учебных корпусах 52 тюменских школ. Об этом журналистам сообщили в четверг в информационном центре правительства Тюменской области.

"В рамках регионального пилотного проекта по внедрению раздельного сбора мусора в 88 учебных корпусах 52 тюменских школ будет установлена в общей сложности 121 урна. Кроме того, урны появятся в торговых центрах "Гудвин", "Сити Молл", "Матрешка", "Лента" и "О Кей", а также в девяти зданиях исполнительных органов власти", - говорится в сообщении.

По словам заместителя директора областного департамента недропользования и экологии Александра Рейна, каждый вид отходов будет перемещать из урн в соответствующие контейнеры и доставлять на мусоросортировочный завод.

Раздельный сбор отходов запустят с декабря в Тюменской области также в ТЦ, зданиях органов исполнительной власти и еще некоторых учреждениях.