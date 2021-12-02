{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧП на шахте "Листвяжная"
Обновлено 

Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о системе оплаты труда горняков

Президент попросил Антона Котякова прокомментировать структуру схемы "70 на 30", когда 30% дохода горняков зависит от выработки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин остался недоволен докладом главы Минтруда Антона Котякова о системе оплаты труда горняков.

Во время совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса глава государства потребовал от министра доложить по поводу системы оплаты труда в этой сфере, отметив, что это "один из ключевых вопросов", и попросив прокомментировать структуру схемы "70 на 30", когда 30% дохода горняков зависит от выработки.

По итогам доклада Путин с укором отметил: "Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКотяков, Антон ОлеговичЧП на шахте "Листвяжная"
С начала года пассажиры ЦППК перевезли почти 330 тыс. домашних животных
Среди них были домашняя ворона и чихуа-хуа
Читать полностью