Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о системе оплаты труда горняков

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин остался недоволен докладом главы Минтруда Антона Котякова о системе оплаты труда горняков.

Во время совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса глава государства потребовал от министра доложить по поводу системы оплаты труда в этой сфере, отметив, что это "один из ключевых вопросов", и попросив прокомментировать структуру схемы "70 на 30", когда 30% дохода горняков зависит от выработки.

По итогам доклада Путин с укором отметил: "Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом".