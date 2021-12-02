Ученые считают, что омикрон-штамм может стать доминирующим в ЕС

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) прогнозируют, что на вариант "омикрон" может прийтись более половины новых заражений коронавирусом в Европейском союзе в ближайшие несколько месяцев. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Основываясь на результатах [нашего] математического моделирования, можно предположить, что штамм "омикрон" может стать причиной более половины всех новых заражений SARS-CoV-2 в Европейском союзе в течение следующих нескольких месяцев", - говорится в заявлении центра. При этом ученые отмечают, что пока точно не установлено, насколько быстро вариант "омикрон" передается, как тяжело протекает болезнь у заразившихся, а также насколько эффективно он может избегать иммунного ответа.

В то же время, по словам директора организации Андреи Аммон, в целях предотвращения широкомасштабного распространения нового штамма необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию населения, а также прибегать к мерам немедицинского характера, таким как соблюдение социальной дистанции, обеспечение достаточного уровня вентиляции в закрытых помещениях и организация удаленного режима работы для заболевших.

Глава центра также указала на необходимость регулярного пересмотра и адаптации правил трансграничного перемещения. По ее словам, для сдерживания нового штамма могут оказаться эффективными такие меры, как тестирование и помещение на карантин путешественников, прибывающих из стран группы риска, а также секвенирование (проведение генного анализа) случаев заражения среди прибывших в страны ЕС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении международной организации говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность", поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.