Генпрокурор предложил ограничить работу человека в шахте при угрозе жизни

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Необходимо ограничить работу человека в шахте при возникновении угрозы его жизни и здоровью. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Для защиты прав работников этой отрасли, а также предотвращения аварий предлагаются следующие законодательные инициативы. Необходимо ограничить, а в отдельных случаях запретить использование труда человека при добыче угля на глубине, не обеспечивающей безопасность его жизни и здоровья, а также ввести обязательное проведение предварительной дегазации угольных пластов", - сказал он.

Также генпрокурор предлагает в правилах проведения экспертизы промышленной безопасности предусмотреть только два возможных вывода экспертизы - соответствует требованиям промышленной безопасности или не соответствует. Он отметил, что сейчас существует промежуточный вариант, позволяющий использовать оборудование, которое не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности (морально устарело, выработало срок службы и т. д.), но может быть использовано при условии внесения изменений в документацию, конструкцию или при выполнении отдельных мероприятий.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром 25 ноября и стало причиной гибели 46 горняков и пяти горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, проводившие проверки на предприятии.