В России запустили информационный портал о профилактике онкозаболеваний

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Фонд медицинских решений "Не напрасно" запустил портал по всеобщему медицинскому образованию населения, пациентов и их близких "Все не напрасно", который объединяет четыре пациентских сервиса фонда в единую систему. Об этом в четверг сообщили ТАСС в фонде.

"Исследования показывают: неопределенность прогнозов и неизвестность - это источник сильнейшего стресса для пациентов, что негативно сказывается на ходе лечения. Информация о болезнях в интернете существует в разрозненном виде, не обновляется, плохо доступна или вовсе недостоверна. Мы создали портал "Все не напрасно", чтобы у каждого человека была актуальная информация и поддержка в процессе изучения, диагностики, лечения и наблюдения онкологического заболевания", - рассказала руководитель IT-проектов фонда Наталья Хилько через пресс-службу.

Структура сайта

Сайт включает в себя четыре раздела - "Скрин", "Просто спросить", "Профилактика Медиа" и "Онко Вики".

"Скрин"- тест для определения персональных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике рака. На данный момент, по данным фонда, за пять лет работы было проведено свыше 409 тыс. тестов.

"Просто спросить" - онлайн-справочная служба для пациентов и их близких, которая помогает найти ответы на вопросы о лечении и профилактике рака.

"Профилактика Медиа" - просветительский проект о доказательной медицине и онкологии.

"Онко Вики" - справочник с ответами на вопросы про рак. Отмечается, что на данный момент полностью готов раздел о раке молочной железы.

В Фонде уточнили, что портал существует на благотворительные пожертвования и все собранные средства идут на оплату экспертов, которые проводят консультации, готовят информационные материалы и обеспечивают работоспособность платформы и сервисов.