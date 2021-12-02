В США выявили второй случай заражения омикрон-штаммом

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Второй в США случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен у жителя штата Миннесота, не выезжавшего за пределы Соединенных Штатов. Об этом сообщается в заявлении департамента здравоохранения Миннесоты, опубликованном в четверг на его сайте .

Взрослый мужчина, у которого было обнаружено заражение омикрон-штаммом, недавно вернулся из поездки в Нью-Йорк. Он полностью вакцинирован от коронавируса, уточнили в ведомстве.

По возвращении из поездки в крупнейший американский мегаполис мужчина испытывал умеренные симптомы заболевания. 24 ноября он сдал тест на заражение коронавирусом, давший положительный результат. Сейчас он находится на изоляции.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в США был зафиксирован в среду в штате Калифорния. Пациент, у которого обнаружено заражение омикрон-штаммом, вернулся в США из поездки в ЮАР 22 ноября. Положительный тест он сдал 29 ноября. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний подчеркнули, что пациент с омикрон-штаммом был полностью вакцинирован от коронавируса и сейчас находится на изоляции. Он испытывает слабовыраженные симптомы заболевания.