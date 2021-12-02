Росприроднадзор не получал от КТК предложения о пересмотре ущерба за ЧП под Новороссийском

ТАСС, 2 декабря. Росприроднадзор не получал от Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возражения по размеру суммы ущерба в 4,5 млрд рублей за разлив нефти на морском терминале компании под Новороссийском в августе или предложения о ее пересмотре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"До настоящего времени возражения, а также предложения о перерасчете размера вреда в адрес Росприроднадзора не поступали", - отметили в ведомстве.

В Росприроднадзоре указали, что у предприятия есть право предоставить аргументированные возражения по расчету ущербу, если оно с ним не согласно. "По результатам рассмотрения представленных предприятием возражений Росприроднадзор принимает решение о корректировке размера вреда, либо о направлении иска в суд для его возмещения в судебном порядке, - указали в пресс-службе.

В октябре пресс-служба КТК заявляла, что методология подсчета объемов нефти, попавшей в акваторию Черного моря, является некорректной, что могло привести к фактическим ошибкам в подсчетах суммы ущерба. Как отмечали тогда в компании, сложности с подсчетом ущерба могли быть связаны с особенностями аварийного оборудования, используемого в момент разлива. В ответ на это заявление в Росприроднадзоре подчеркнули, что методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам за нарушения водного законодательства, является инструментом, позволяющим математически определить сумму вреда природе. "Разграничений по видам инцидентов и аварий методика не содержит. Разработка иной методики нецелесообразна", - добавили в Росприроднадзоре.

В свою очередь, в КТК заявили журналистам о противоречии в позициях пресс-службы и руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая говорила о необходимости разработки и корректировки применяемых для расчета ущерба методик. "В адрес КТК поступил счет и некий расчет, который вызывает сомнения, в том числе по качеству его подготовки. Деловая практика не подразумевает предоставления возражений на такие документы", - сказали в компании.

В КТК также обратили внимание, что от Росприроднадзора не поступало отдельных запросов по доступу представителей ведомства на объекты компании, в том числе к системам измерения качества нефти (СИКН). "При этом в период проведения мероприятий по расследованию происшествия на ВПУ (выносном причальном устройстве - прим. ТАСС) инспекторы Росприроднадзора присутствовали на предприятии и имели доступ на все объекты морского терминала", - подчеркнули в КТК.

О ЧП

Разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа. По оценкам Каспийского трубопроводного консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. м, а объем разлившейся нефти - около 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН на основе данных со спутника оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км.

По данным КТК, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства, которое могло произойти из-за заводского брака.

Росприроднадзор оценил сумму ущерба от разлива в 4,5 млрд руб. В компании с этой оценкой не согласились и заявили, что будут оспаривать ее в суде.