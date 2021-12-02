Резкие перепады температуры воздуха ожидаются в регионах Центральной России 3-6 декабря

ТАСС, 2 декабря. Синоптики прогнозируют резкое потепление до плюс 7-10 градусов в некоторых регионах Центрального федерального округа днем 3 декабря, в том числе в Белгородской, Воронежской, Тамбовской областях, пройдет мокрый снег. Но уже 4-5 декабря в дневные часы похолодает до минус одного-четырех градусов, в Ивановской, Тверской, Костромской областях в ночь на 5 декабря ожидается до минус 9-15 градусов, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра Светлана Перова, в регионе 3 декабря потеплеет до плюс 10 градусов. "Завтра ожидаем прохождения теплого фронта, поэтому ночью пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Если предстоящей ночью мы ждем от минус трех до плюс двух градусов, местами будет гололед и гололедица, то днем температура повысится до 5-10 градусов тепла, возможен ветер с порывами до 16 м/с.5 декабря мы будем под влиянием холодного атмосферного фронта, поэтому ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем - мокрый снег, температура ночью будет понижаться до одного-шести градусов мороза", - сказала Перова.

Аналогичные погодные условия ожидаются 3-6 декабря в Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях. Во Владимирском, Ивановском, Костромском, Тверском, Ярославском регионах, где днем 2 декабря было около минус двух-пяти градусов, 3 декабря потеплеет до плюс одного-двух градусов, местами пройдет мокрый снег. Но уже с 4 декабря начнется похолодание, столбики термометров в ночь на 5 и 6 декабря покажут около минус 9-15 градусов. "5 декабря будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью - минус 6-11 градусов, днем - минус трех-восьми градусов", - отметили в ЦГМС по Владимирской области.

В Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях перепады температуры воздуха ожидаются менее существенные. 3 декабря днем потеплеет до плюс двух-трех градусов, 4 и 5 декабря прогнозируется около минус одного-трех градусов, ночами - до минус двух-четырех градусов. Мокрый снег местами пройдет преимущественно 3 декабря.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 3 декабря погоду в ЦФО будут определять атмосферные фронты циклона, центр которого с Прибалтики переместится на Ленинградскую область. 4 декабря регионы округа окажутся в зоне холодного атмосферного фронта глубокого циклона, перемещающегося по северу ЦФО, 5 декабря атмосферное давление повысится, осадки возможны лишь местами.