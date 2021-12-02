В Волгоградской области открылся всероссийский форум детского туризма

ВОЛГОГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Специализированный федеральный форум, на котором в течение двух дней будут обсуждать вопросы развития туризма для детей и подростков, открылся в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"Вопросы развития туризма для детей и юношества обсудят на специализированном федеральном форуме 2 и 3 декабря в Волгограде. Площадка объединила представителей Ростуризма, Российского союза туриндустрии, музейных и образовательных организаций, отраслевых компаний из Волгограда, Москвы и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Барнаула, Новосибирска, Екатеринбурга, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, других городов и регионов", - говорится в сообщении.

Онлайн- и офлайн-мероприятия форума организованы Федеральным агентством по туризму при поддержке проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии, Агентства стратегических инициатив и администрации Волгоградской области. Сообщается, что на форуме презентуют лучшие практики в сфере детского туризма, рассмотрят тренды развития отрасли, обеспечение доступности и безопасности туризма и другие вопросы. Кроме того, в рамках форума состоится награждение победителей II Всероссийского конкурса детских туристических проектов, в котором приняли участие 48 регионов России.

В 2021 году Волгоград стал первой столицей детского туризма в России по итогам конкурса Ростуризма. В регионе был создан первый в стране детский совет по развитию отрасли, куда вошли юные активисты общественных и образовательных организаций. Ранее в регионе состоялись мероприятия первого этапа фестиваля детского туризма.

Развитие общественных пространств, формирование комфортных условий для всестороннего развития детей всех возрастов ведется в регионе с 2014 года. Помимо строительства новых образовательных и дошкольных учреждений, в Волгограде формируется уникальный культурно-просветительский кластер, который уже включает в себя краеведческий музей, цирк, детско-юношеский центр, обновленную набережную, сквер Пахмутовой, пойму реки Царицы с музеем "Россия - моя история", детскую железную дорогу, "Кванториум", а в скором времени - современный Дом детства, который возводится на базе кинотеатра "Победа".