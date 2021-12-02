Якутия примет в 2023 году международный чемпионат по традиционному оленеводству

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Международный чемпионат по традиционному оленеводству планируется провести в 2023 году в отдаленном поселке Черский в Якутии. Об этом сообщил на форуме "Арктика: настоящее и будущее" первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Сергей Неустроев.

"В 2023 году мы планируем проведение международного чемпионата по традиционному оленеводству в поселке Черский Нижнеколымского района, который пройдет в специально оборудованном этностойбище", - сказал Неустроев.

По его словам, в соревнованиях примут участие представители 10 стран мира, в которых существует оленеводство.

Оленеводство распространено в арктических регионах России. Большая часть поголовья домашних северных оленей приходится на Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутию, Чукотку, Ненецкий автономный округ и Красноярский край. Круглогодично в Арктике кочуют около 20 тыс. представителей коренных малочисленных народов.

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания, круглые столы. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы.

Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.