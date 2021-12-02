Пассажирский автопарк в Черкесске обновят впервые за 12 лет

ЧЕРКЕССК, 2 декабря. /ТАСС/. Городской пассажирский автопарк Черкесска в 2022 году пополнится 20 новыми автобусами. В последний раз обновление транспорта производилось 12 лет назад, написал в четверг глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Уже в первом квартале предстоящего 2022 года в столицу Карачаево-Черкесии поступит 20 новых комфортабельных многофункциональных автобусов Вектор NEXT. Пассажирские автобусы на 52 места, 19 из которых - посадочные, будут обслуживать внутригородские рейсы в Черкесске. Городской автопарк будет обновлен впервые за 12 лет", - написал Темрезов.

Он добавил, что автобусы в модификации "Доступная среда" с низким уровнем пола, расширенным дверным проемом и механическим пандусом позволят сделать поездку комфортной для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и для матерей с колясками. Автобусы оснащены пневмоподвеской для мягкого передвижения, системой ГЛОНАСС, GPS-оборудованием, в салоне - пассажирские кресла с антивандальным покрытием и износоустойчивые рифленые полы, предотвращающие скольжение.

По мнению руководителя региона, автобусы будут использовать экономичное и экологичное дизельное топливо класса "Евро-5", что позволит снизить токсичность и объем выхлопных газов. Благодаря топливу, выпускаемому по новому стандарту, также возрастет срок эксплуатации двигателей.

"Максимальная безопасность и комфорт пассажиров городского транспорта даже в условиях высокой загруженности дорог будут обеспечены за счет хорошей обзорности, высокой маневренности автобуса, систем кондиционирования и видеонаблюдения", - добавил Темрезов.