Власти Махачкалы обещали после взрыва вернуть газ в дома после проверки оборудования

МАХАЧКАЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Газ в многоквартирные дома по проспекту им. Амет-Хана Султана в Махачкале, отключенные от газоснабжения после взрыва газа в частном доме 22 ноября, вернут после поквартирного обхода и проверки оборудования. Об этом на встрече с жильцами домов в четверг сообщил представитель АО "Газпром газораспределение Махачкала", сообщается в официальном аккаунте пресс-службы мэрии Махачкалы в Instagram.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что жители оставшихся без газа домов перекрыли улицу, требуя восстановить газоснабжение.

"Мы <…> в сжатые сроки построили газопровод, довели газ до домов. В одну котельную по адресу ул. Зои Космодемьянской, 54 уже подан газ и осуществляется подача теплоэнергии. По другим домам в настоящее время у нас ведется работа по изучению документации, которая находится в "Газпром межрегионгазе". Подача газа должна быть в первую очередь безопасной. Чтобы провести проверку газового оборудования, нам нужен доступ в ваши квартиры, чтобы вы пришли и показали, какое оборудование стоит", - приводятся в сообщении слова начальник юридического отдела межрегионгаза Спартака Абдулаева.

Как уточнили в пресс-службе, к жильцам отключенных от газоснабжения домов выехали врио заместителя мэра Махачкалы Алибулат Магомедов и начальник городского управления ЖКХ Шамиль Магомедов.

"Отметим, что с 25 ноября по 2 декабря в Ленинском районе был введен режим ЧС. Городским властям удалось добиться строительства нового газопровода для восстановления газоснабжения в данном микрорайоне… Со стороны администрации города были проведены все необходимые мероприятия, организован поквартирный обход с целью осмотра приборов газоснабжения, подписаны соответствующие документы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Взрыв газа произошел 22 ноября в частном доме в Махачкале, в результате чего двое человек погибли, двоих несовершеннолетних госпитализировали. По предварительной информации, возгорание произошло по причине утечки газа из подземного газопровода высокого давления. 1 декабря в администрации Махачкалы сообщили о завершении работ по восстановлению поврежденной в результате взрыва газа газопроводной линии раньше установленного срока. Тогда же отмечалось, что газ поступит в дома лишь после обследования каждого жилого помещения во избежание трагических последствий и устранения выявленных межведомственной комиссией недостатков.