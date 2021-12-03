В Элисте обсудят профилактику коррупционных правонарушений на юге страны

ЭЛИСТА, 3 декабря. /ТАСС/. Профилактику коррупционных правонарушений и применение законодательства о противодействии коррупции обсудят в пятницу в Элисте представители восьми регионов Южного федерального округа (ЮФО), сообщили ТАСС в пресс-службе главы Калмыкии.

24 ноября на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО полпред Владимир Устинов отметил, что динамика расходования бюджетных средств в ходе реализации нацпроектов на юге страны указывает на ряд проблем, которые не позволили добиться ожидаемого эффекта в процессе воплощения планов в реальную жизнь. Он также отметил коррупцию и мошенничество при распределении муниципальных и государственных заказов, "формальное или вообще фиктивное исполнение мероприятий".

"Семинар-совещание по актуальным вопросам применения законодательства о противодействии коррупции пройдет в Элисте с участием представителей восьми регионов ЮФО. Его цель - изучение практических вопросов реализации законодательства о противодействии коррупции с учетом региональной специфики, а также распространения имеющегося опыта антикоррупционной работы среди российских регионов, входящих в Южный федеральный округ", - сказали в пресс-службе.

Участниками совещания, которое проводит Аппарат полномочного представителя президента РФ в ЮФО, станут также представители Управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции и Министерства труда и социальной защиты РФ, добавили в пресс-службе.