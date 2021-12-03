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Пандемия COVID-19

В штате Нью-Йорк обнаружены пять случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

Губернатор Кэти Хокул заявила, что эта информация не является поводом для сильной тревоги

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Пять случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса зарегистрированы в штате Нью-Йорк. Об этом сообщила в четверг губернатор Кэти Хокул.

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"В штате Нью-Йорк подтверждены пять случаев заражения омикрон-вариантом", - написала она в Twitter.

Глава штата также заявила, что эта информация не является поводом для сильной тревоги. "Мы знали, что этот вариант идет, и у нас есть инструменты для остановки [его] распространения", - добавила она.

Ранее в четверг власти города Нью-Йорк предположили, что новый вариант вируса уже распространяется в мегаполисе, так как заразившийся омикрон-штаммом, выявленный в Миннесоте, посещал конференцию в Нью-Йорке.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в США был зафиксирован в среду в штате Калифорния. Пациент, у которого обнаружено заражение омикрон-штаммом, вернулся в США из поездки в ЮАР 22 ноября. Положительный тест он сдал 29 ноября. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний подчеркнули, что пациент с омикрон-штаммом был полностью вакцинирован от коронавируса и сейчас находится на изоляции. Он испытывает слабовыраженные симптомы заболевания.

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