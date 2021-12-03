В Сахалинской области устранили последствия мощного снежного циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Последствия циклона в Сахалинской области устранены. В регионе восстановлены энергоснабжение, работа всех видов транспорта, ограничений на автодорогах нет, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе островного ГУ МЧС России.

"Движение автотранспорта по дорогам Сахалинской области осуществляется без ограничений. Аэропорт Южно-Сахалинска, паромная переправа Холмск - Ванино, железная дорога функционируют в обычном режиме", - рассказали спасатели.

По информации Минэнерго РФ, восстановили энергоснабжение во всех населенных пунктах, которые ранее оставались обесточенными из-за аварий на электросетях. В восстановительных работах были задействованы 17 бригад в составе 43 специалистов и 17 единиц техники. Всего без электричества оставались 8,5 тыс. потребителей.

На Дальнем Востоке со среды бушует циклон. Из-за шторма 1 декабря была закрыта паромная переправа между Сахалином и материком, нарушилось авиасообщение по нескольким направлениям, ряд автодорог закрыли для проезда, на севере острова ветер повредил фасады зданий, сорвал части крыш. В селе Чехове Холмского района из-за непогоды затопило ряд объектов, среди которых местный Дом культуры. Без электричества оставались жители 15 населенных пунктов. На Курилах (Сахалинская область) во время циклона погиб военнослужащий.

Сейчас в южной и центральной частях Сахалинской области погода нормализовалась. На севере региона все еще бушует штормовой ветер, идет снег.