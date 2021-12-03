Наблюдательный совет утвердил стратегию развития ИНТЦ "Русский"

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет фонда развития Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" утвердил стратегию развития организации, общий объем финансирования составит около 35 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба фонда развития центра.

"Участие в разработке документа принимали в том числе международные эксперты. Была проделана огромная работа. Реализация стратегии позволит нам развиваться системно и гармонично, формируя ядро инновационной экономики на Дальнем Востоке России. К 2030 году в ИНТЦ будет сформирована актуальная модель инновационного развития", - приводятся в сообщении слова генерального директора фонда развития ИНТЦ "Русский" Елены Харисовой. В документе определены миссия и цели центра.

Среди стратегических задач значатся сотрудничество с Дальневосточным федеральным университетом, формирование комплексной инфраструктуры и плана развития территории ИНТЦ, модели организации и управления центра. Также определены сроки реализации проекта.

"Стратегия ИНТЦ "Русский" разделена на четыре этапа: с 2021 года по 2024 год, с 2025 года по 2030 год, с 2031 года по 2035 год и этап после 2035 года. Предполагается, что формирование полноценной инновационной экосистемы будет достигнуто уже на второй стадии проекта. По словам генерального директора фонда развития ИНТЦ "Русский" Елены Харисовой, общий объем финансирования всех мероприятий составит порядка 35 млрд рублей. Это федеральные, региональные средства и частные инвестиции", - говорится в сообщении.

Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года определяет ИНТЦ "Русский" как один из ключевых проектов для формирования полноценной экосистемы развития высокотехнологичного бизнеса.

В настоящее время в России существуют четыре ИНТЦ: "Сириус" в Сочи, "Воробьевы горы" и "Долина Менделеева" в Москве, а также "Русский" во Владивостоке. Это территории для развития высокотехнологичного бизнеса и продвижения отечественных наукоемких продуктов и технологий. Главными преимуществами таких "технологических долин" являются налоговые и другие преференции.