Рейсы на север Хабаровского края задержаны из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Самолеты в Николаевск-на-Амуре и Охотск задерживаются в хабаровском аэропорту из-за непогоды на местах. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Аэропорт Николаевска-на-Амуре остается закрытым со вчерашнего дня, он возобновит работу после очистки взлетно-посадочной полосы в 15:00 (08:00 мск).

"По метеоусловиям аэропортов назначения задержаны следующие рейсы: <...> НИ 401 Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск за 2.12.2021 г. Ожидаемое время отправления - 09:20 (02:20 мск) 4.12.2021 г.", - говорится в сообщении.

Также задержан рейс из Хабаровска до Николаевска-на-Амуре, который должен был отправиться 1 декабря. Вылет самолета планируется в 18:50 (11:50 мск). Задержанный 30 ноября рейс из Хабаровска в Советскую Гавань отправляется. Остальные рейсы выполняются по расписанию.

В ночь на 1 декабря на территорию Хабаровского края начал оказывать влияние южный циклон, пришедший из Кореи. В Хабаровске шел сильный снег, в городе ввели режим ЧС. Обильные осадки отмечались в среду и в четверг и в других городах и поселениях, в регионе усилился ветер. Есть перебои с электроснабжением, закрыт ряд дорог, в школах ряда населенных пунктов отменяли занятия, не работала паромная переправа Ванино - Холмск, связывающая Сахалин с материком. По данным на четверг, в регионе выпало от 89% до 167% месячной нормы осадков.

В пятницу в Хабаровске ясно, в центральных районах без существенных осадков, в южных районах небольшой снег, в северных - без осадков.