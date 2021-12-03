Минздрав Сингапура обязал жителей, получивших китайские вакцины, пройти ревакцинацию

СИНГАПУР, 3 декабря. /ТАСС/. Минздрав Сингапура обязал местных жителей, получивших китайские вакцины против коронавируса Sinopharm или Sinovac, пройти ревакцинацию, в противном случае они потеряют привилегии как полностью вакцинированные. Об этом пишет в пятницу газета The Straits Times .

Ведомство начало направлять уведомления тем, кто сделал прививки три месяца назад и ранее, о необходимости ревакцинации. При этом "настоятельно рекомендуется" сделать третью дозу препаратами на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) - Moderna или Pfizer - BioNTech.

"У жителей, которые не сделают третью прививку до 31 декабря, с января статус вакцинации изменится, что будет означать возвращение для них социальных ограничений", - указали в Минздраве. Одновременно правительство пока не требует обязательную ревакцинацию для тех, кто получил вакцины Moderna или Pfizer - BioNTech.

Власти Сингапура с августа постепенно приступили к введению дифференцированного подхода при снятии ограничений. Так, полностью вакцинированные жители могут посещать торговые центры, библиотеки, спортивные залы, места общественного питания, кафе, рестораны, собираться в группы, а также ходить друг к другу в гости. На сегодняшний день примерно 87% от всех жителей города-государства получили обе дозы вакцины, а 27% уже получили третью дозу.