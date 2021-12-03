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Полигон промотходов стоимостью 500 млн рублей построили на "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке

Срок службы полигона - 25 лет, площадь территории составляет 85 тыс. кв. м

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших сталелитейных заводов мира "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке инвестировал 500 млн рублей в строительство нового экологичного полигона для твердых промышленных отходов. Его планируется использовать в течение 25 лет, сообщает в пятницу пресс-служба предприятия.

"Срок службы нового полигона - 25 лет. Площадь полигона составляет 85 тыс. кв. м. Объект рассчитан на складирование до 3 млн тонн твердых промышленных отходов 4 и 5 классов опасности, которые классифицируются как "малоопасные" и "практически неопасные". В основании котлована полигона размещена специальная геомембрана. Она исключит загрязнение грунтовых и подземных вод. Для отвода стоков с территории полигона оборудована сеть каналов, по которым вода будет поступать в сборную емкость, а затем на очистные сооружения", - говорится в сообщении.

Планируется, что после фильтрации и очистки воду будут использовать повторно, в том числе для полива полигона и технологических дорог. В ближайшее время надзорные органы проведут необходимые проверки построенного полигона для оформления разрешительной документации. Запуск объекта запланирован на 2022 год.

"Евраз ЗСМК" входит в тридцатку крупнейших сталелитейных заводов мира по объему производства и в пятерку крупнейших в мире производителей железнодорожных рельсов.

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