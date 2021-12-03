В Казани заработает мобильный туристический инфоцентр Москвы

ТАСС, 3 декабря. Туристический информационный центр 5 декабря заработает в Казани. Он будет находиться на пешеходной улице Петербургская, возле памятника Льву Гумилеву, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"5 декабря в Казани начнет работать мобильный туристический информационный центр Москвы - MoscowInfoСafe. MoscowInfoСafe будет открыт для всех желающих до 19 декабря. Время работы мобильного информационного центра - ежедневно, с 10:00 до 20:00", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что горожане и туристы смогут в нем получить информацию о достопримечательностях Москвы и Казани, в том числе обо всех интересных событиях двух городов. В инфоцентре можно будет бесплатно получить информационные брошюры и карты, а также узнать о возможностях цифрового туристического сервиса Russpass. Консультант инфоцентра расскажет, как с его помощью можно спланировать путешествие в Москву и другие регионы России, составить персональный маршрут путешествия.

"Инфоцентр установят в столице Татарстана в преддверии туристского форума "Ориентиры будущего", который будет проходить здесь с 5 по 7 декабря. Мобильный ТИЦ также призван популяризировать внутренний туризм и презентовать потенциал Москвы для будущих гостей", - добавили в пресс-службе.

Об инфоцентре

MoscowInfoCafe - это передвижной информационный центр для туристов, созданный в соответствии с актуальными визуальными трендами и потребительскими запросами. Впервые он был представлен в Санкт-Петербурге в июне 2021 года. Затем работал в Тобольске, Тюмени, Нижнем Новгороде и столичном Парке Горького.