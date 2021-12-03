Авиасообщение с малыми аэропортами на Алтае восстановят с 13 декабря

ТАСС, 3 декабря. Авиасообщение с двумя районами Республики Алтай, приостановленное в октябре в связи с требованиями безопасности, возобновляется после изменения нормативов для небольших авиаплощадок, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

С 5 октября авиакомпания "Сибирская легкая авиация" (СиЛА) прекратила местные рейсы в Томской области и Республике Алтай из-за приостановки работы малых аэропортов. Причиной стало вступление в силу постановления правительства РФ, которое ужесточает требования по безопасности. 29 ноября Правительство РФ смягчило ряд требований к посадочным площадкам.

"Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" с 13 декабря возобновляет полеты по маршрутам Горно-Алтайск - Кош-Агач - Горно-Алтайск и Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск. Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Let L-410", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания выполняет регулярные полеты по внутрирегиональным направлениям в Усть-Коксу и Кош-Агач с апреля прошлого года.

Новые нормативы уже вступили в силу. Для посадочных площадок, вертодромов и аэродромов, предназначенных для коммерческих воздушных перевозок на самолетах пассажировместимостью 20 человек и менее, отменены дополнительные требования в виде спецограждений с сигнализацией, онлайн-видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования.