В России за сутки выявили 32 930 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 930, до 9 736 037. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 514. Всего уже выздоровел 8 436 631 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,65% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 217 против 1 221 днем ранее, до 278 857. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,86%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 3 304 против 3 805 днем ранее, до 1 956 583.