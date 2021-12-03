В Вологодской области не прогнозируют больших отмен туров к Деду Морозу из-за ограничений

ТАСС, 3 декабря. Власти Вологодской области не прогнозируют больших отказов от туров на вотчину Деда Мороза в Великоустюгском районе области после запрета Роспотребнадзора на прием организованных детских групп туристов. Вотчина будет полностью заполнена за счет забронировавших экскурсии семей, рассказал ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Ранее был объявлен запрет на въезд в Великоустюгский район организованных детских групп из других регионов в период новогодних и рождественских каникул в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановкой в стране. Посетить вотчину разрешат индивидуальным туристам и семьям с детьми, совершеннолетним необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса либо перенесенной болезни или действующий отрицательный ПЦР-тест, сообщило правительство области.

"Больших отказов от туров на вотчину мы не прогнозируем, поскольку 90% туристов - это семьи с детьми. Традиционно, в новогодние праздники там все заполнено, ни одного свободного места нет и не прогнозируется. Несмотря на этот запрет, у нас полностью забронирована вся вотчина Деда Мороза, нет мест в гостиницах, на экскурсионных маршрутах. И все, что касается туристической привлекательности, будет заполнено на 100%. Поэтому, даже с учетом ограничений Роспотребнадзора, в этом году мы ждем большое количество гостей", - сказал Кувшинников.

По его словам, главный санитарный врач по Вологодской области своим постановлением ввел приостановку приема организованных групп детей, рекомендовав сделать фокус на семейном отдыхе, потому что дети не привиты от коронавирусной инфекции и могут являться ее носителями. "Поэтому в принципе я поддерживаю это решение, хотя оно довольно сложное и трудное в столь непростое время", - сказал глава региона.

Сняты эти ограничения могут быть только постановлением главного санитарного врача, исходя из тех критериев, которые установлены главными санитарными врачами для территорий, где наблюдается высокий уровень заболеваемости. "В соответствии с последними рекомендациями главным санитарным врачам всех регионов даны расширенные полномочия по введению ограничительных мер. Поэтому они могут вообще не консультироваться ни с кем, самостоятельно принимая эти решения", - сказал Кувшинников.

Вотчина Деда Мороза под Великим Устюгом остается одним из наиболее привлекательных мест для туристов, там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.