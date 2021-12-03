Для ревакцинации пациентов с прививками Pfizer и AstraZeneca одобрили шесть вакцин

ТАСС, 3 декабря. Медики в Британии доказали, что сразу шесть вакцин, в том числе от компаний Moderna, CureVac, Novavax и Johnson & Johnson, можно использовать для ревакцинации пациентов, привившихся ранее двумя дозами вакцин Pfizer и AstraZeneca. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Lancet.

"В общей сложности мы испытали сразу семь вакцин. Все они оказались безопасными для пациентов с точки зрения побочных эффектов. Шесть из них, в том числе препараты компаний Moderna, CureVac, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca, вызвали сильный иммунный отклик у пациентов, получивших ранее две дозы прививки Pfizer", - заявил профессор Саутгемптоновского университета (Великобритания) Сол Фауст, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Фауст и его коллеги провели первое масштабное исследование, посвященное изучению безопасности и эффективности использования сразу семи вакцин при ревакцинации людей, привившихся двумя дозами препаратов AstraZeneca и Pfizer. В общей сложности в этих клинических испытаниях приняли участие свыше 2,8 тыс. добровольцев, которые согласились пройти повторную вакцинацию от COVID-19.

Ученые разделили их на три группы, одна из которых получила "пустышку" или вакцины от компаний AstraZeneca или Novavax в качестве бустера. Представители второй группы были привиты вакцинами Pfizer, Johnson & Johnson или Valneva, а третьей - препаратами Moderna, CureVac или Pfizer. Ученые проследили за частотой появления негативных побочных эффектов во всех трех группах и определили типичный уровень антител.

Как оказалось, все семь прививок были безопасными для здоровья пациентов и при этом вызывали надлежащий иммунный отклик у добровольцев, привившихся ранее двумя дозами вакцины AstraZeneca. С другой стороны, высокий уровень эффективности при повторной вакцинации реципиентов прививки Pfizer показали лишь шесть вакцин - препарат от компании Valneva не справился с этой задачей.

С чем связаны эти различия, ученые пока не могут сказать. Они подчеркивают, что проведенные ими клинические испытания доказали возможность использования широкого перечня вакцин для укрепления иммунитета уже привитых людей, вне зависимости от того, какой тип прививки они изначально сделали.