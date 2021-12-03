Папа Римский Франциск выразил надежду на дальнейшее сближение с православными

НИКОСИЯ, 3 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск пожелал большего сближения католиков и православных, которые могут научить Римско-католическую церковь быть более соборной. Об этом он сказал в пятницу на встрече со священным синодом Кипрской православной церкви и ее предстоятелем архиепископом Хризостомом II.

"От всего сердца желаю увеличения возможностей общения, чтобы познакомиться лучше, преодолеть предрассудки и делиться опытом веры. Для всех это принесло бы благодатные плоды умиротворения", - сказал понтифик.

"В наших отношениях история привела к появлению больших трещин, но Святой Дух желает, чтобы со смирением и уважением мы сблизились. И поэтому не следует сдаваться перед разногласиями прошлого, - продолжил Папа Франциск. - Если оставим абстрактные теории и будем работать плечом к плечу в таких сферах, как образование, благотворительность, защита человеческого достоинства, откроем братство и единство, которые сами созреют". При этом он отметил, что "каждый сохранит свои особенности и собственный стиль, но со временем совместная работа ускорит согласие и принесет плоды".

"Евангелие проповедует общность, - добавил понтифик. - Поэтому нам необходимо идти вместе с вами, через ваш опыт вашей соборности вы можете помочь нам".

"Хочу заверить вас, дорогие братья, в молитве и близости моей личной и всей католической церкви, в наиболее болезненные моменты. Ваши беды и ваши радости - это и наши беды и радости. И мы нуждаемся в вашей молитве", - сказал Франциск.

Экуменический диалог занимает одно из центральных мест в понтификате Франциска, который в ходе всех своих поездок в страны с православным большинством общается с главами местных церквей. Так, Франциск в 2019 году встречался с патриархом Болгарским Неофитом и членами синода Болгарской православной церкви, а также с предстоятелем Румынской православной церкви патриархом Даниилом. В феврале 2016 года в Гаване состоялась встреча Папы Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.