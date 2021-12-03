В ООН заявили, что волонтеры должны получить новую роль в социальном договоре XXI века

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Волонтерское движение должно сыграть новую особую роль в социальном договоре XXI века и быть привлечено к партнерству с органами власти для строительства современного инклюзивного и экологического общества. Такое мнение выразила в пятницу заместитель исполнительного координатора Программы добровольцев ООН Киоко Йокосука в видеообращении к участникам международного форума гражданского участия "Мы вместе".

"В декабре был запущен новый волонтерский трек в рамках ООН. Мы хотим, чтобы волонтеры играли новую роль в социальном договоре в XXI веке. И здесь должен быть консенсус по ролям, по возможностям между обществом и другими заинтересованными сторонами", - сказала она.

Данные ООН, по словам специалиста, свидетельствуют, что сотрудничество между волонтерами и органами власти "помогают более коллективно принимать решения, привлекать волонтеров и их знания к решению самых разных проблем и дисбалансов в обществе".

"Мы говорим о том, что мы хотим строить экологичное и инклюзивное общество, и мы должны развивать партнерство [с волонтерами], - продолжила она. - Их работа требует поддержки".

Исполнительный координатор Программы добровольцев ООН также отметила, что привлечение к участию волонтеров будет способствовать укреплению солидарности в обществе, а также содействовать проведению исследований и сбору данных.