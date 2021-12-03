Власти Бурятии увеличат выплаты "земским" докторам на 1 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 3 декабря. /ТАСС/. Участники программы "Земский доктор" в Бурятии получат к полагающимся выплатам дополнительно еще по 1 млн рублей за счет республиканского бюджета. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального парламента.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов провел совещание по проблемам кадрового обеспечения системы здравоохранения. По итогам совещания принято решение: врачи остродефицитных специальностей, прибывшие на работу в 2022 году в села и города с населением до 50 тыс. человек по программе "Земский доктор", получат 1 млн рублей из республиканского бюджета дополнительно к 2 млн рублей, полагающимся из федерального бюджета. То есть суммарно специалист получит 3 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Отдельное решение принято по моногородам Закаменск, Кяхта и Гусиноозерск. Участникам программы "Земский доктор", приезжающим работать в эти населенные пункты, будет предоставляться дополнительно 1 млн рублей. Мера распространится на врачей, которые переехали работать в эти населенные пункты в 2021 году, дополнительную выплату они получат в следующем году. Те, кто переедет туда в 2022 году, получат сразу 2 млн рублей.

В медучреждениях Бурятии не хватает более 300 врачей и свыше 300 средних медицинских работников, в том числе в сельской местности - 134 врача и 157 медработников среднего звена. "Наиболее дефицитными остаются такие специальности, как педиатр, терапевт, врачи общей практики, анестезиолог-реаниматолог, офтальмолог, инфекционист, дерматовенеролог", - уточнили в Минздраве республики.