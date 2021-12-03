В Коми объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет

СЫКТЫВКАР, 3 декабря. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию жителей Республики Коми в возрасте от 60 лет против коронавирусной инфекции планируют провести с 4 декабря по 1 февраля 2022 года. Об этом говорится в пятницу в постановлении главного санитарного врача по республике Людмилы Глушковой.

"Постановляю: обеспечить с 4 декабря 2021 года проведение на территории Республики Коми профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции лицам в возрасте 60 лет и старше. <…> Организовать и провести в срок до 1 февраля 2022 года полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции лицам в возрасте 60 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации, по эпидемическим показаниям", - говорится в тексте документа.