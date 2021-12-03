Центры управления регионами обработали за год более 10 млн обращений

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Центры управления регионами (ЦУР), созданные в субъектах РФ по поручению президента Владимира Путина к 1 декабря 2020 года, обработали за год более 10 млн обращений граждан. Об этом сообщили ТАСС в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

"За год работы ЦУРы добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в пять раз. Благодаря ЦУРам в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений", - приводятся в сообщении слова Чернышенко, который в пятницу в ходе рабочей поездки в Оренбургскую область посетил центр управления регионом.

С начала своей работы специалисты центра управления регионом в Оренбуржье отработали более 29 тыс. сообщений в соцсетях с помощью системы "Инцидент менеджмент". Чаще всего жители направляли обращения по поводу дорог, ЖКХ, благоустройства, здравоохранения, общественного транспорта и вывоза ТКО. Кроме того, сотрудники ЦУР внедрили в свою работу ряд цифровых решений, например, создали сервис по приему вопросов через мессенджеры на прямую линию губернатора и базу пунктов вакцинации от коронавируса, которые можно найти по картам "Яндекса", Google и "2ГИС".

По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, на основе данных центра была сформирована карта ремонта дорог в Оренбурге и Оренбургском районе, выполнен капремонт путепровода в Оренбурге, продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры в Сорочинске, включены в план ремонтов на 2022 инженерные сети в Бугуруслане. "Следующим этапом станет создание зональных и муниципальных центров управления для разработки и внедрения алгоритмов эффективного управления территориями", - отметил Паслер.

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров отметил, что в созданном в ПФО окружном ЦУРе также постоянно отслеживаются и анализируются социально-экономические процессы в регионах округа, в том числе касающиеся вакцинации жителей, введения ограничительных мер и реакции людей на эти решения.