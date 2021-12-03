На Кубани захоронили числившегося пропавшим без вести в войну уроженца Украинской ССР

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Поисковики на Кубани в День неизвестного солдата провели в Абинском районе захоронение обнаруженных останков 46 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, личность одного из них установлена, старшина Иван Бесчасный уроженец Украинской ССР числился пропавшим без вести с 1942 года. Об этом ТАСС в пятницу заявил председатель совета краснодарского регионального отделения "Поискового движения России" Александр Шепелев.

"В Абинске на Воинском мемориале Аллеи Славы городского кладбища состоялась церемония торжественного захоронения останков 46 советских воинов, найденных кубанскими поисковиками. Имя одного воина установлено по итогам архивно-исследовательской работы: старшина I статьи Бесчасный Иван Яковлевич, 1913 года рождения уроженец города Николаева Одесской области Украинской ССР, пропавший без вести 14.11.1942 года", - сообщил Шепелев.

Он добавил, что в мероприятии приняли участие представители органов власти Краснодарского края, поисковых отрядов, казачества и военнослужащие. Также, по его словам, в День неизвестного солдата на Площади Памяти Героев состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, в которой приняли участие члены школьных поисковых отрядов региона, поисковики провели в образовательных учреждениях Кубани и музеях тематические патриотические встречи.

Мероприятия прошли в Краснодарском крае в рамках проекта "Без срока давности", суть которого состоит в восстановлении исторической справедливости по отношению к памяти жертв среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны, установлении правды о действиях нацистов и их пособников.

В России День неизвестного солдата является памятной датой, он отмечается 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. Памятная дата утверждена указом президента России в ноябре 2014 года. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году по случаю 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвестного солдата был захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.