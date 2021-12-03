Красный крест призвал наращивать темпы вакцинации из-за появления омикрон-штамма

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Появление и распространение омикрон-варианта коронавируса наглядно демонстрирует уязвимость мирового сообщества перед инфекцией, когда процесс массовой вакцинации не налажен, для преодоления пандемии совершенно необходимо вакцинировать десятки миллионов людей в зонах конфликтов и других труднодоступных районах. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы подразделения Международного комитета Красного Креста (МККК) по реагированию на COVID-19 Эсперансы Мартинес.

"Несправедливое распределение вакцин касается нас всех. Появление варианта "омикрон" ясно показывает, насколько мы все уязвимы, когда значительная часть населения мира остается невакцинированной. Если мы хотим справиться с пандемией COVID-19, совершенно необходимо вакцинировать десятки миллионов людей, живущих в зонах конфликтов и в других труднодоступных районах", - указала она.

Мартинес обратила внимание, что, по оценкам ведомства, в настоящее время более ста миллионов человек живут в районах, контролируемых негосударственными вооруженными группами, и остаются вне кампаний по вакцинации, которые проводят министерства здравоохранения.

"Переговоры с вооруженными группами нередко занимают много времени и имеют деликатный характер. Вакцинация населения в таких районах - дело непростое и достаточно щекотливое. Но она необходима, - подчеркнула представитель МККК. - Как нам получить туда доступ? Как не допустить того, чтобы эти люди остались неохваченными вакцинацией и, следовательно, уязвимыми для новых вариантов коронавируса? Для этого нужны решительные коллективные усилия в планетарном масштабе".

Мартинес выразила убежденность, что стремительное распространение по миру омикрон-штамма показывает, как "важно повысить уровень вакцинации повсеместно, чтобы снизить риск для работников здравоохранения и для населения", а также вероятность появления новых вызывающих озабоченность вариантов. "Вакцинация людей в зонах конфликтов - мера, необходимая, чтобы положить конец пандемии. Мы должны также вакцинировать лиц, содержащихся под стражей, и людей, переселяющихся в новые места, - продолжила она. - Роль МККК в рамках этой сложной задачи - поддержать органы здравоохранения и национальные общества Красного Креста или Красного Полумесяца в претворении в жизнь национальных планов вакцинации".