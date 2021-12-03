Синоптики рассказали, какая погода ожидается в некоторых регионах УФО в ближайшие дни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Морозы до минус 40 градусов ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа (УФО) в ближайшие три дня. Синоптики прогнозируют сильный ветер и метели, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 4 декабря] облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем на юге небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, на севере умеренный, местами сильный снег. В отдельных районах гололедные явления (отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица), днем метели. <…> На крайнем севере температура ночью минус 17, минус 22, <…> местами порывы ветра 15-17 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К понедельнику в регионе похолодает до минус 29 в ночные часы, и минус 25 - днем.

В Курганской области резких похолоданий не ожидается, температура воздуха ночью составит не ниже 10 градусов, а днем в выходные ожидаются плюсовые температуры - плюс 2, плюс 4, местами небольшой снег, гололедица. В Челябинской области ожидаются сильные порывы ветра до 15-18 м/с, холоднее всего будет в воскресенье - в ночные часы температура опустится до минус 15, возможен снег и гололедица.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области в ночные часы к понедельнику похолодает до минус 23, днем - до минус 19, местами снег, порывы ветра до 17 м/ с. В Ханты-Мансийском автономном округе ночные температуры опустятся до минус 29 градусов к началу новой недели, днем - до минус 24, местами - снег. В Ямало-Ненецком автономном округе к понедельнику похолодает до минус 40 градусов в ночные часы и минус 28 - днем, ожидаются метели, порывы ветра до 16 м/с.