Оппозиция Испании хочет расследовать, не скрыл ли кабмин данные по ковиду в первую волну

МАДРИД, 3 декабря. /ТАСС/. Оппозиционная Народная партия (НП) Испании готова обратиться в прокуратуру из-за ситуации с распространением коронавируса в стране в прошлом году, если Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) не согласится создать комиссию по расследованию обстоятельств, связанных с пандемией. Об этом заявил в пятницу лидер оппозиции Пабло Касадо.

По его словам, консервативная НП попросит парламент создать комиссию по расследованию ситуации, связанной с первой волной ковида в Испании. По версии лидера партии, левое правительство могло знать о неблагоприятной эпидемической обстановке в марте 2020 года, но не разглашало информацию, чтобы не отменять массовые митинги феминистов по случаю Международного женского дня 8 марта.

"Если нет (не будет создана комиссия - прим. ТАСС), мы запросим, чтобы прокуратура официально начала процессуальные действия против государственных служащих, которые могли скрыть информацию и отсрочить принятие мер", - сказал Касадо.

Его заявление было сделано после того, как вице-премьер Йоланда Диас отметила, что в середине февраля 2020 года обсудила со своей командой меры против ковида, поскольку было видно, что коронавирус, ударивший тогда по Италии, может также настичь Испанию.

В Международный женский день в Испании традиционно проходят митинги сторонниц феминизма. При этом к 8 марта 2020 года в стране уже было выявлено несколько сотен случаев заражения коронавирусом. Несмотря на это, в столице состоялся крупный марш феминисток, к которому присоединились десятки тысяч человек.

Оппозиция неоднократно критиковала кабмин за проведение акций 8 марта 2020 года, вскоре после которых в стране был введен режим повышенной готовности, ограничивший передвижение жителей по всей стране.