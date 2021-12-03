Дмитрий Медведев открыл в Петербурге мемориал к 100-летию Кронштадтского восстания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу открыл в Петербурге мемориал, посвященный 100-летию Кронштадтского восстания.

"Мемориал, который мы сегодня открываем, имеет особую историю и особое значение для нашей страны. Он создан в память жертв "Кронштадтского восстания". О "Кронштадтском восстании" на протяжении десятилетий было не принято говорить всю правду", - сказал Медведев на церемонии открытия.

Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

Двадцать восьмого февраля 1921 года на общем собрании судовых команд линкоров "Севастополь" и "Петропавловск", стоявших на рейде в Кронштадте, была принята резолюция с требованием отстранить большевиков от власти. Последующие за этим события вошли в историю как "Кронштадтского восстание" - одно из последних кровопролитных столкновений Гражданской войны. По данным историков, после полного подавления мятежа к расстрелу были приговорены более 2 100 человек, к различным срокам наказания - более 6 400. В 1994 году участники событий в Кронштадте были реабилитированы.