Иннополис готов на своей базе провести турнир по киберспорту среди университетов РФ

ИННОПОЛИС, 3 декабря. /ТАСС/. Иннополис готов организовать и стать площадкой для проведения соревнований по киберспорту среди университетов России. Об этом заявил проректор-начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности "Университет Иннополис" Искандер Бариев на форуме о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days в Татарстане.

"Мы создаем оргкомитет, на следующий год делаем крутые соревнования по киберспорту, делаем до этого региональные соревнования и собираем финал в декабре в Иннополисе. Мы формируем призовой фонд хороший, мы выбираем площадку и организовываем", - сказал он.

В свою очередь руководитель университетской ассоциации киберспорта Михаил Мягков заявил, что киберспорт - это первая возможность в России использовать университетский спорт для повышения университетского бренда и создания возможности для связи выпускников.

Форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days проходит 2-4 декабря городе Иннополис. На площадках форума российские и международные спикеры поделятся опытом и индустриальными практиками. Участники DID знакомятся с новыми образовательными форматами и продуктами инновационного мышления.