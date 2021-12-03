Эксперт предположил, что появление нового штамма является первым признаком конца пандемии

"Новый штамм, который зародился там, где-то в Южной Африке, который <...> более заразен, но опять же данные говорят о том, что он, с другой стороны, <...> вызывает менее тяжелые формы. То есть он не дает вот таких тяжелых поражений легких. И вот я думаю, что может быть, это начало конца этого кошмара. И, наверное, хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам Никифорова, новый штамм может способствовать переходу вируса в область обычных сезонных респираторных инфекций.