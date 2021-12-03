Более 70 памятников и мемориалов отремонтируют в Волгоградской области в 2022 году

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Масштабную региональную программу, приуроченную к 80-летию Победы в Сталинградской битве реализуют в Волгоградской области в 2022 году. По ней отремонтируют более 50 памятников и мемориалов на сумму, превышающую 220 млн рублей, а еще 20 отремонтируют за счет средств федерального бюджета, сообщил ТАСС депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

"В 2022 году будет реализована масштабная региональная программа, приуроченная к 80-летию Победы в Сталинградской битве, в рамках которой будет отремонтировано более 50 объектов на сумму, превышающую 220 млн рублей. 20 объектов на территории нашего региона <...> будут отремонтированы дополнительно за счет средств федерального бюджета", - сказал он.

По словам Андрея Гимбатова, в 2020 году в рамках федеральной целевой программы на ремонт и реконструкцию памятников и мемориалов выделили 1,2 млн рублей, в 2021 году - 26 млн рублей, в 2022 году выделят 50 млн рублей. Из регионального бюджета на вышеуказанные нужды в 2021 году выделили 10 млн рублей. Кроме того, провели работу по сохранению военных мемориалов в рамках партпроекта "Единой России" "Историческая память". "Удалось систематизировать всю информацию, полученную в рамках начатой в 2020 году оцифровки памятников, мемориалов, воинских захоронений, школьных музеев тематики и времен Великой Отечественной войны. Конкретно в Волгоградской области таких объектов более 3 тыс.", - сообщил собеседник агентства.

Работу по ремонту и реконструкции памятников усложняет то, что множество таких объектов признали объектами культурного наследия, занесли в соответствующий реестр, а это значительно снижает темпы и количество реконструируемых объектов, добавил Гиматов.

"Сельские поселения, где, собственно, эти братские могилы находятся, практически ничего не имеют права делать без оформления проектной документации, проведения экспертизы. То есть они даже не могут заменить забор вокруг братской могилы и вырубить засохшие деревья. Это явно избыточный предмет охраны, и комитет госохраны [региональный] со мной согласен в этом. Было бы очень правильно разработать новый проект предмета охраны братских могил, которые находятся в сельской местности. Но сделать это нужно за счет федерального, областного бюджетов, а не за счет поселений", - отметил председатель совета волгоградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

По информации комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, в перечень памятников, подлежащих ремонту в 2022 году, вошли воинские захоронения и мемориалы в 22 районах региона, Волгограде и Волжском - список сформировали на основе заявок из муниципалитетов. Старт региональной программе дали после обращения ветеранского сообщества к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.