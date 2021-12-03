Кота из пермского приюта вылечили от коронавируса

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Кот по кличке Блиц на протяжении 93 дней лечился от коронавируса кошек, который затем мутировал в инфекционный перитонит. Хозяева потратили на лечение свыше 220 тыс. рублей, сообщается в пятницу на странице пермского приюта "Матроскин".

"Этот день настал. Сегодня Блиц окончил свое лечение. Это лучший подарок ко дню рождения Кати - невероятно стойкой и нежной девушки, которая поверила в Блица и лечила его на протяжении 93 дней. Блиц стал первым в Пермском крае котиком из приюта, который прошел лечение от коронавируса кошек", - говорится в сообщении группы.

Курс лечения у Блица состоял из 84 ежедневных уколов и таблеток. В первый день лечения хозяева создали группу, где ежедневно рассказывали обо всех процедурах. Так, помимо уколов, кота осматривал офтальмолог, который прописывал глазные капли.

Она также сообщила, что лечение обошлось в 225 тыс. рублей. Сюда входят покупка лекарств, а также сопутствующая терапия. Часть средств пожертвовали благотворители.

Инфекционный перитонит кошек - вирусная болезнь, сопровождающаяся перитонитом и образованием гранулем в легких, печени, почках, лимфатических узлах, поджелудочной железе, оболочках головного мозга, а у котят - энтеритом. Возбудителем болезни является РНК-содержащий вирус семейства коронавирусы.