Собянин открыл партию матча за звание чемпиона мира по шахматам

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сделал первый ход белыми фигурами за Магнуса Карлсена в шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с россиянином Яном Непомнящим. Партия проходит в пятницу в Дубае в рамках выставки "Экспо-2020".

"Выпала честь открыть шахматную партию между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном. В Дубае, в рамках #expo2020, идет битва за звание чемпиона мира. С детства увлекаюсь шахматами, слежу за игроками и, конечно, хочу, чтобы корона вернулась в Россию", - написал Собянин в пятницу на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он отметил, что летом следующего года Москва ждет сильнейших гроссмейстеров мира. "Мы проведем Всемирную шахматную олимпиаду. Шахматы у нас - один из самых популярных видов спорта, в них играют около полумиллиона москвичей. Думаю, они тоже с нетерпением будут ждать это событие", - заключил мэр.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2021 года между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии и победителем турнира претендентов Яном Непомнящим из России проходит в Дубае с 24 ноября по 16 декабря в рамках выставки "Экспо-2020" под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) и состоит из 14 партий с классическим контролем времени.

Число партий было увеличено с 12 до 14 после того, как все 12 партий предыдущего матча завершились вничью. Призовой фонд составляет 2 млн евро. Победитель получит 60% суммы призового фонда, проигравший - 40% (в случае победы на тай-брейке победитель получит 55%, а проигравший - 45%). Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ян Непомнящий выступает под флагом Федерации шахмат России (ФШР).