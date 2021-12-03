Москалькову наградили медалью Александра II

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила медаль имени императора Александра II, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения премии "Юрист года - 2021".

Медаль Москальковой вручил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

Данным знаком отличия награждаются государственные и общественные деятели за приверженность идеалам социального прогресса, содействие укреплению государственности и развитию институтов гражданского общества, вклад в демократические преобразования.

Ранее ее лауреатами становились помощник президента РФ - начальник Государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"Юрист года" - высшая юридическая премия Российской Федерации, учрежденная указом президента РФ. Она присуждается ежегодно 3 декабря, в профессиональный праздник юристов России - День юриста.

Присуждение премии осуществляется Ассоциацией юристов России. Вручение премии проходит в тринадцатый раз. С учетом распространения новой коронавирусной инфекции торжественная церемония награждения проходит в формате свободной от COVID-19 зоны.